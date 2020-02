Zaradi razdolževanja lani nekoliko manj novih tujih naložb kot v letu 2018

Ljubljana, 13. februarja - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se lani povečale za 816,2 milijona evrov, medtem ko je prirast v letu 2018 dosegel 1,2 milijarde evrov, kažejo podatki Banke Slovenije. Medtem ko so se naložbe v obliki lastniškega kapitala skoraj podvojile na 1,05 milijarde evrov, pa se je dolg do tujih lastnikov zmanjšal za 578,1 milijona evrov.