Banka Slovenije: Za najnovejše podatke o BDP in inflaciji tveganje večje revizije

Ljubljana, 29. maja - Podatki o padcu BDP v prvem četrtletju in majski deflaciji, ki ju je danes objavil statistični urad, po mnenju Banke Slovenije prinašajo izzive njunega merjenja v izjemnih okoliščinah. Zaradi izrednih razmer so podatkovni viri manj zanesljivi kot običajno, kar predstavlja tveganje za morebitne večje revizije, so navedli.