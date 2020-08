Na območju Bruslja obvezne zaščitne maske

Bruselj, 12. avgusta - Na območju Bruslja so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom od danes obvezne zaščitne maske, je davi sporočila regionalna vlada. Na javnih krajih ter tudi na zasebnih mestih, dostopnih za javnost, jih morajo nositi vsi, stari 12 let in več, čeprav veljajo tudi nekatere izjeme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.