PSS s pomisleki nad Hojsovo zahtevo po reviziji nekaterih preiskav NPU

Ljubljana, 11. avgusta - V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) so danes izrazili pomisleke nad pravno dopustnostjo usmeritev in navodil ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v delu, ki se nanaša na zahtevo po reviziji nekaterih že zaključenih preiskav NPU. Pripravili so pravno mnenje, iz katerega izhaja, da "so usmeritve in navodila pravno nedopustna".