Ministrstvo za pravosodje: Zavrženje kazenske ovadbe lahko posledica več okoliščin

Ljubljana, 11. avgusta - Zavrženje kazenske ovadbe je lahko posledica več okoliščin, so opozorili na ministrstvu za pravosodje. Notranji minister Aleš Hojs je odredil revizije nekaterih primerov NPU z argumentom, da so zavrženja ovadb lahko tudi posledica slabo opravljenega dela. Na ministrstvu za pravosodje z nadzorom, razen iz medijev, niso seznanjeni, so pojasnili.