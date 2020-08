Hojs v revizijo primerov z največ kritikami, Jurič policistom zaupa

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 10. avgusta - Notranji minister Aleš Hojs zahteva revizije v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik, so danes za STA pojasnili na ministrstvu. Zavrženje ovadb je, tako na ministrstvu, lahko tudi znak slabega dela. Iz policije pa so sporočili, da v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič policistom in kriminalistom zaupa.