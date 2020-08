MNZ glede nadzora nad delom NPU: Zavrženja ovadb so lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije

Ljubljana, 10. avgusta - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je revizijo nekaterih odmevnih primerov NPU odredil, ker so zavrženja ovadb "lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih". Revizije Hojs zahteva v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik, so za STA pojasnili na ministrstvu.