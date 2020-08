Psihologinji ob pripravi na negotovo novo šolsko leto poudarjata pomen priprave, pogovora in podpore družine

pripravila Tadeja Kreč

Ljubljana, 10. avgusta - Novo šolsko leto je pred vrati, a prinaša še veliko negotovosti o tem, kako se bo glede na epidemiološko situacijo izvajalo. Psihologinji Majda Jus Ašič in Helena Maher Resinovič sta ob tem poudarili pomen pogovora med starši in otroki, predhodne priprave na različne scenarije šolanja ter prilagodljivosti in podpore družine.