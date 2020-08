Na Novomeškem več voznikov pod vplivom prepovedanih drog

Novo mesto, 6. avgusta - Novomeški policisti so v sredo obravnavali kar tri voznike, ki so vozili pod vplivom prepovedanih drog, dva celo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. za vse tri primere so na sodišče že naslovili obdolžilne predloge, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.