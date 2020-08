Voznik prevozil stinger, trčil v steber in policistom pobegnil peš

Kozina, 5. avgusta - Policisti so v torek v okolici Kozine neuspešno ustavljali voznika avta, ki je z vožnjo ogrožal druge udeležence. V Kozini so nastavili t. i. stinger, ki ga je voznik prevozil. Po tem je trčil v steber, nato pa je policistom pobegnil peš. Policisti z intenzivnim iskanjem voznika nadaljujejo, so sporočili iz Policijske uprave Koper.