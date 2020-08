Na gorenjski avtocesti dve vozili trčili v sedežno garnituro

Kranj, 5. avgusta - Gorenjski policisti iščejo voznika in vozilo, s katerega so v torek zvečer na gorenjski avtocesti padli deli sedežne garniture. Vanje sta v torek okoli 22.40 pri vožnji v smeri Karavank pri Podtaboru trčila dva udeleženca v prometu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.