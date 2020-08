Pod vplivom drog vozil prehitro in brez vozniškega dovoljenja

Kranj, 6. avgusta - Gorenjski policisti so v sredo popoldan na Laborah obravnavali voznika, ki je na območju omejitve hitrosti 50 kilometrov na uro vozil 100 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Voznik je poleg tega vozil pod vplivom prepovedanih drog in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu policisti zasegli vozilo.