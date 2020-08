V Srbiji in BiH več kot 270 novih okužb, v Severni Makedoniji manj kot sto

Beograd/Sarajevo/Skopje/Podgorica, 5. avgusta - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 295 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je devet ljudi. V Bosni in Hercegovini pa so potrdili 274 novih okužb, največ na območju Sarajeva. V Severni Makedoniji pa so tako kot dan prej potrdili več ozdravelih kot novih okužb, ozdravelo je namreč 113 ljudi, na novo okužilo pa se jih je 88.