Študija: Mlajši otroci imajo veliko več koronavirusa

Washington, 31. julija - Otroci, mlajši od pet let, imajo v nosu od deset- do stokrat več genetskega materiala novega koronavirusa kot starejši otroci in odrasli, je pokazala v četrtek objavljena študija. To pomeni, da bi lahko bili majhni otroci pomembni prenašalci virusa v skupnostih, kar se razlikuje od dosedanjih dognanj.