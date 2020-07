EU sprejela sankcije proti hekerjem iz Rusije in Kitajske

Bruselj, 30. julija - Evropska unija je danes prvič doslej sprejela sankcije proti kibernetskim napadalcem. Gre za šest posameznikov in tri pravne osebe iz Rusije in Kitajske, vpletene v različne napade, vključno s poskusom napada na Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Sankcije vključujejo prepoved potovanj in zamrznitev premoženja.