Število kibernetskih incidentov še naprej raste

Ljubljana, 21. septembra - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je lani obravnaval 2431 incidentov, kar je skoraj šest odstotkov več kot predlani. Število obravnavanih primerov družbenega inženiringa in goljufij je preseglo število tehničnih napadov, vendar pa so slednji vse bolj sofisticirani, so opozorili.