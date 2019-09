V Avstriji in tujini preiskujejo obsežen hekerski napad na ÖVP

Dunaj, 17. septembra - Avstrijsko pravosodje tudi v sodelovanju z evropskimi organi preiskuje domnevni hekerski napad na ljudsko stranko (ÖVP), o katerem so njeni funkcionarji javnost obvestili v začetku meseca. Po trditvah ÖVP so hekerji ukradli ogromno količino podatkov, ki se nanašajo na obdobje od 90. let minulega stoletja do danes.