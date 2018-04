Priprava zakonodaje za zaščito pred hekerji po mnenju panelistov zelo zahtevna naloga

Ljubljana, 5. aprila - Priprava zakonodaje za zaščito pred hekerji s seboj prinaša številne težave in nejasnosti, saj gre za kompleksno področje z več vprašanji kot odgovori, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v sklopu konference etičnega hekinga Hek.si. Ob tem so opozorili, da takšna zakonodaja zahteva še posebej veliko strokovnega znanja s stalnimi nadgradnjami.