Stekla bo sanacija zemljine še pri dveh celjskih vrtcih

Ljubljana/Celje, 15. julija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je s predstavnikoma podjetij Voc Celje in Inkaing podpisal pogodbo za sanacijo zemljine na igriščih vrtcev Mehurček in Živ žav v Celju. Pogodbena vrednost del je 608.000 evrov z DDV, sanacija bo zaključena oktobra. Doslej so zemljino že zamenjali pri dveh vrtcih, v prihodnje jo bodo še na več lokacijah.