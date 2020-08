Ob svetovnem tednu dojenja o njegovem pomenu za zdravje planeta

Ljubljana, 1. avgusta - Sporočilo letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki poteka prvi teden avgusta, se glasi Podprimo dojenje za zdravje planeta. S tem želita Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Unicef pozvati vlade, da zaščitijo in spodbudijo dostopnost do usposobljenega svetovanja za dojenje. Teden dojenja bodo s festivalom Dojiva se obeležili tudi pri nas.