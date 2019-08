Ob svetovnem dnevu dojenja za podporo in pomoč pri dojenju

Ljubljana, 2. avgusta - Ob današnjem svetovnem dnevu dojenja stroka opozarja na pomen informiranosti bodočih staršev o dojenju ter si prizadeva zagotoviti kar najboljšo podporo in pomoč pri dojenju. Svetovni dan poteka v sklopu tedna dojenja, ki se je začel v četrtek in v številnih mestih ponuja aktivnosti informiranja in podpore pri dojenju.