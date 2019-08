Ob svetovnem tednu dojenja o pomenu dobre informiranosti staršev

Ljubljana, 1. avgusta - Letošnji svetovni teden dojenja od danes do 7. avgusta poteka pod geslom Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje. S tem želijo opozoriti, kako pomembno je dobro informiranje bodočih staršev in staršev dojenčkov o laktaciji in dojenju, obenem pa zagotoviti kar najboljšo podporo in pomoč pri dojenju, izpostavljajo na NIJZ.