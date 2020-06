WHO: Koristi dojenja so večje od tveganja prenosa okužbe koronavirusa

Ženeva, 12. junija - Z novim koronavirusom okužene mame bi na splošno morale nadaljevati dojenje novorojenčkov in jih od njih ne bi smeli ločiti, je danes svetovala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Izpostavlja, da so koristi dojenja večje od tveganja prenosa okužbe na otroka.