RTVS: Po številu ur lastnega programa v evropskem vrhu

Ljubljana, 9. avgusta - Na Radioteleviziji Slovenija v analizi zaposlenih in primerjavi z drugimi tovrstnimi ustanovami ugotavljajo, da so po številu ur proizvedenega lastnega programa na zaposlenega v evropskem vrhu. Kot so navedli za STA, skoraj tri četrtine programa predstavlja lastna produkcija, število zaposlenih pa se v zadnjih letih znižuje in je letos okoli 2250.