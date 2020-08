Programi Radia Capodistria in TV Koper odslej tudi v hrvaškem kabelskem in satelitskem sistemu

Ljubljana/Koper, 4. avgusta - RTVS je v ponedeljek podpisala sporazum z Ljudsko univerzo v Trstu in hrvaškim Telekomom o financiranju retransmisije programov Radia Capodistria in Televizije Koper - Capodistria na Hrvaškem v kabelskem in satelitskem sistemu. Tako bodo vsebine teh manjšinskih programov lahko spremljali tudi pripadniki italijanske manjšine na Hrvaškem.