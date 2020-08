Združenje dramskih umetnikov opozarja na pomen neodvisnosti RTVS za slovenski narod

Ljubljana, 7. avgusta - Združenje dramskih umetnikov se pridružuje predlogom zaposlenih in vodstva Radiotelevizije Slovenija in strokovnim mnenjem o odstranitvi političnih in gospodarskih vplivov na ta javni zavod. Poudarjajo, da mora RTVS ohranjati vlogo objektivne medijske ustanove, ki ima tudi preko umetniškega programa ključno vlogo pri ohranjanju identitete naroda.