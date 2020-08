V društvu napovedovalcev nasprotujejo predlaganim spremembam medijske zakonodaje

Ljubljana, 5. avgusta - Predlagane spremembe medijske zakonodaje bi po mnenju Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije nedopustno posegle v avtonomijo in dodatno poslabšale finančni položaj RTVS. Predlogi ne rešujejo problematike javnega RTV, STA in drugih avdiovizualnih, spletnih in tiskanih medijev na pravi način, so ocenili.