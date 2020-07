Dunaj, 29. julija - V Avstriji so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v zadnjem dnevu potrdili 169 novih okužb z novim koronavirusom, poroča avstrijska radiotelevizija ORF, ki navaja podatke do 11. ure. Skoraj polovico vseh novih primerov so zabeležili na Dunaju.