Ob svetovnem dnevu dojenja srečanje nosečnic in doječih mater

Celje, 2. avgusta - Ob današnjem svetovnem dnevu dojenja bodo tudi letos v Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje v Večgeneracijskem centru Socio v Celju ob 17. uri pripravili srečanje nosečnic in doječih mater. Mladim staršem bodo na voljo strokovne informacije o dojenju, svoje izkušnje pa bodo delile tudi druge matere, so sporočili z društva.