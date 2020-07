V vipavskem centru starejših brez novih okužb med stanovalci, ena pri zaposlenih

Vipava, 28. julija - Vsi stanovalci Centra starejših Pristan iz Vipave so bili na zadnjem testiranju na novi koronavirus negativni, so pa v petek odkrili en primer okužbe med zaposlenimi, je danes za STA povedal direktor centra Martin Kopatin. Omenjeni zaposleni sicer ni bil v stiku z zdravimi stanovalci in jih tako ni mogel okužiti, je dodal.