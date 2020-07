V ZDA več kot 68.000 novih okužb z novim koronavirusom

Washington/Ciudad de Mexico/Brasilia, 22. julija - V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili 68.524 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 961 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. V Mehiki so zabeležili še 915 smrtnih žrtev te bolezni, s čimer je skupno število preseglo 40.000. V Braziliji so v zadnjem dnevu zabeležili več kot 1300 smrtnih žrtev.