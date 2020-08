Za zdravljenje novega koronavirusa za zdaj v EU potrjeno eno zdravilo (tema)

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 5. avgusta - Zdravniki in znanstveniki poleg razvijanja cepiva proti novemu koronavirusu iščejo tudi učinkovita zdravila in metode zdravljenja bolezni covid-19. Pristojne institucije so za zdaj potrdile eno zdravilo za zdravljenje covida-19, to je remdesivir. Poleg tega Evropska agencija za zdravila ocenjuje klinično študijo še za eno zdravilo.