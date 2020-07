Primorske novice o eksperimentu s turističnimi boni (21. 7.)

Koper, 20. julija - Jana Krebelj v komentarju Pridemo spet, z bonom ali brez piše o koriščenju turističnih bonov, ki počasnejšim in manj potrpežljivim Slovencem ne bo omogočilo dopustovanja v najbolj priljubljenih turističnih krajih, saj so ti za naslednjih nekaj tednov že polno zasedeni. Cene pa so pogosto zasoljene povsod.