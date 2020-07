Dnevnik o zadržanosti do aplikacije za sledenje stikov (20. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Zoran Potič v komentarju Skepsa do protivirusne aplikacije piše, da je slovenska javnost zadržana do uvedbe aplikacije za sledenje okužbam s covidom-19, saj ukrep mnogi razumejo kot poseg v zasebnost. Druga težava je v tem, ali bi si aplikacijo sploh namestilo dovolj državljanov. Tako pride do vprašanja, ali naj bo uporaba prostovoljna ali obvezna.