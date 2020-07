Delo o desetletju v OECD (21. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Karel Lipnik v komentarju Deset let po tem piše o stalnih usmeritvah, ki jih OECD namenja Sloveniji, in težavah, ki jih v desetih letih država ni uspela rešiti. Kot vedno je OECD opozorila na visok strošek dela, kar Slovenija povezuje s stroškom socialne varnosti, vpliva pa tudi na manjšo rast in posledično manj prilivov v proračun.