Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sedmih novih potrjenih primerih okužbe s koronavirusom v Sloveniji in še eni smrtni žrtvi covida-19. Nemška tiskovna agencija dpa je pisala o odločitvi upravnega sodišča, da je bila deportacija migranta iz Slovenije v Bosno in Hercegovino nezakonita, ker mu niso omogočili zaprositi za azil.