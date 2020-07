Kmetijski ministri EU tudi o prehranski strategiji

Bruselj, 20. julija - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo se je na današnjem zasedanju osredotočil na strategijo Od vil do vilic ter vsebinsko razpravo o reformi skupne kmetijske politike. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec se je med razpravo zavzela za tranzicijo v smeri varne, kakovostne in vsem dostopne hrane.