Svet EU za kmetijstvo o okoljskih in podnebnih vidikih skupne kmetijske politike po letu 2020

Bruselj, 18. novembra - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je danes v Bruslju nadaljeval julijsko razpravo o okoljskih in podnebnih vidikih skupne kmetijske politike po letu 2020. Komisija je članicam predstavila predloga uredb o prehodnih določbah te politike, ki bosta zagotovili kontinuiteto pri izvajanju politike in dodeljevanju podpore kmetom v letu 2021.