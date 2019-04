Kmetijski ministri izpostavili pomen varovanja okolja in zmanjšanja vplivov podnebnih sprememb

Ljubljana, 15. aprila - Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so na današnjem rednem zasedanju Sveta EU razpravljali o varovanju okolja in zmanjšanju vplivov podnebnih sprememb v kmetijstvu. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je ob tem poudarila, da je to pomembna družbena prioriteta, skupna kmetijska politika pa mora pri tem postati ambicioznejša.