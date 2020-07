Trio predsedujočih EU na področju kmetijstva s štirimi glavnimi stebri delovanja

Bruselj, 20. julija - Trio predsedujočih Svetu EU, Nemčija, Portugalska in Slovenija, je s skupno izjavo zastavil glavna področja delovanja v 18-mesečnem obdobju na področju kmetijstva. Države so določile štiri glavne stebre, med katerimi so npr. bolj odporno kmetijstvo, izboljšanje informiranja potrošnikov in pametna povezava kmetijske in okoljske strategije EU.