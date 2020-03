V Postojni ponovno mobilna enota programa Dora

Postojna, 5. marca - V Postojno se je ta teden vrnila mobilna enota programa Dora. Tako bodo na slikanje dojk do oktobra povabili več kot 5500 žensk med 50. in 69. letom starosti iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Izvajalci programa ob tem opozarjajo, naj se ženske pregledov udeležujejo le, če nimajo znakov okužb dihal ali prebavil.