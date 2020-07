V četrtek kar šest okužb v hrastniški občini

Ljubljana, 17. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 12 občinah, od tega kar šest v Občini Hrastnik, kjer je virus vdrl tudi v dom starejših občanov. Po dva nova primera so odkrili v Šentjurju in Zagorju ob Savi, po enega pa v občinah Ljubljana, Metlika, Koper, Kranj, Postojna, Mengeš, Dobrova - Polhov Gradec, Žalec in Krško.