V torek nove okužbe v 14 občinah, največ v velenjski

Ljubljana, 15. julija - Okužbo z novim koronavirusom so v torek potrdili v 14 občinah po državi. Največ, pet, so jih potrdili v Mestni občini Velenje, dve pa v občini Hrastnik. Po en nov primer so našteli se v občinah Ljubljana, Koper, Kranj, Slovenska Bistrica, Dravograd, Kamnik, Jesenice, Šentjur, Murska Sobota, Mozirje, Šentjernej in Šmartno ob Paki.