Koalicija po številnih opozorilih glede prihodnosti javnih medijev za podaljšanje javne razprave o medijski zakonodaji

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana/Bruselj, 14. julija - Ob izteku javne razprave o predlogih novel treh medijskih zakonov so se tako iz tuje kot domače zainteresirane javnosti zvrstila opozorila o prihodnosti javnih medijev in manjšanju pluralnosti medijskega prostora v Sloveniji. Po številnih kritikah glede kratke javne razprave se je koalicija danes dogovorila, da jo podaljša do konca avgusta.