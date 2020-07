V reprezentativnih sindikatih za umik medijske zakonodaje iz javne obravnave

Ljubljana, 14. julija - V reprezentativnih sindikalnih centralah, na katere so se obrnili sindikati, ki zastopajo zaposlene na RTVS, so danes vlado, DZ in poslanske skupine pozvali, naj se predlogi novel medijskih zakonov takoj umaknejo iz javne obravnave. Opozarjajo na škodljive posledice, ki bi jih spremembe prinesle, in zahtevajo transparentno usklajevanje predlogov.