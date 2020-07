V Penu in Forumu za demokracijo opozarjajo na škodljivost in nesprejemljivost predlaganih medijskih sprememb

Ljubljana, 14. julija - Člani Slovenskega centra Pen, Foruma za demokracijo in še nekateri posamezniki v javnem pismu opozarjajo na predlog škodljivih in nesprejemljivih sprememb medijske zakonodaje, ki zadevajo ključne medije. Po njihovem mnenju predlogi sprememb kažejo zelo jasno težnjo vladajoče politike po podreditvi in obvladovanju teh ključnih medijev in STA.