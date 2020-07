Na predlagane spremembe medijske zakonodaje odzivi tudi iz vrst evropskih poslancev iz Slovenije

Bruselj/Ljubljana, 14. julija - Na predlog sprememb medijske zakonodaje so se danes zvrstili tudi prvi odzivi iz vrst evropskih poslancev iz Slovenije. Evropski poslanki Ljudmila Novak (EPP/NSi) in Irena Joveva (Renew/LMŠ) sta opozorili, da so neodvisni mediji steber demokratične družbe.