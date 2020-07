V nekajdnevni javni razpravi tri medijske novele

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 9. julija - Na e-demokraciji so od danes objavljeni predlogi treh medijskih zakonov, in sicer novele zakona o medijih, novele zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija in novele zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Komentiranje je možno do 15. julija.