Generalni direktor EBU v pismu Janši izraža zaskrbljenost za prihodnost slovenskih javnih medijev

Ljubljana, 14. julija - Generalni direktor Evropske radiodifuzne zveze (EBU) Noel Curran je v pismu premierju Janezu Janši izrazil zaskrbljenost za prihodnost slovenskih javnih medijev. Pozval ga je k podaljšanju časa za javno razpravo o spremembah pravnih in finančnih okvirjev Radiotelevizije Slovenija in poudaril, da ta potrebuje ustrezno in stabilno financiranje.