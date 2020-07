Sindikati RTVS sindikalne centrale prosijo za podporo javni RTVS

Ljubljana, 13. julija - Reprezentativni sindikati, ki zastopajo zaposlene v RTVS, so ob predlogu sprememb medijske zakonodaje na devet sindikalnih central v državi danes naslovili poziv za podporo javni RTVS. Kot opozarjajo, bi predlogi, ki so v kratki javni razpravi, krepko posegli v ustroj in financiranje RTVS, zato si prizadevajo za njihov umik oz. ustavitev obravnave.